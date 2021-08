ie sind klein, wendig, in Anschaffung und Unterhalt verhältnismäßig günstig und bieten dennoch Sicherheit und Komfort:Unabhängig davon, ob es ein Neuwagen oder ein Gebrauchter sein soll – die Auswahl an Kleinwagen ist groß.AUTO BILD hat die fünf besten und die fünf schlechtesten Kleinwagen aus dem TÜV-Report 2021 herausgesucht!

Der neue Kia Rio ist technisch deutlich besser als sein Vorgänger! ©Toni Bader / AUTO BILD

Kia Rio

Schick, solide und für einen bezahlbaren Kurs zu haben ist der Kia Rio . Wer also einen gut verarbeiteten Stadtflitzer mit souveränem Fahrverhalten sucht, der sollte sich den 4,07 Meter kleinenanschauen. Allerdings ist nur die seit 2017 gebaute Generation eine Empfehlung wert. Der Vorgänger (Typ UB, Bauzeit 2011 bis 2017) ist deutlich anfälliger und zeigt Mängel an Achsaufhängung, Bremsen sowie an der Beleuchtung. Ein weiteres Argument für den neueren: Die siebenjährige Herstellergarantie geht beim Gebrauchtwagenkauf an den Neubesitzer über.