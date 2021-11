Über neun Millionen Autos hat der TÜV im vergangenen Jahr durchgecheckt. Ein riesiger Datenschatz, der ausgewertet und zusammengefasst ein wertvoller Ratgeber für Gebrauchtwagenkäufer ist. Welche Modelle in der Gesamtauswertung in Bezug auf die Mängelquote am besten abschneiden und welche am schlechtesten, das erfahren Sie hier: In der Bildergalerie zeigen wir aus fünf Alterskategorien jeweils die drei Modelle mit der niedrigsten Mängelquote und die drei mit der höchsten. Die vollständige Liste mit rund 200 Modellen finden Sie im aktuellen TÜV-Report 2022 (ab sofort am Kiosk). Bei denMängelfrei kommen 97,3 Prozent der GLC durch den TÜV, der Durchschnitt aller Autos liegt bei 92,5 Prozent.