Tuning-Räder: Diese Felgen darf ich montieren! (BILDplus)

Welche Felgen darf ich an meinem Auto montieren? Neue Räder stehen bei Tuning-Fans ganz hoch im Kurs! Doch nicht jede coole Felge passt auf jedes Auto! BILD sagt, worauf es ankommt.





ei Tunern kommt es auf die Größe an – zumindest, wenn es um Felgen geht! Je größer, desto besser. Denn mit auffälligen Rädern lässt sich ein Auto ruck, zuck extrem aufhübschen. Die Auswahl am Markt ist riesengroß. Doch nicht jedes coole Alurad passt einfach so auf jedes Auto! In diesem Artikel finden Sie, was in der wichtigen Konformitätsbescheinigung steht und worauf Sie beim Felgenkauf achten müssen!