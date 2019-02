S

pektakuläre Verfolgungsjagd in Hamburg-Altona: Am Morgen des 16. Februar 2019 wollte eine Polizeistreife den Fahrer eines Renault Twingo einer Routinekontrolle unterziehen, als der Mann plötzlich Gas gab. Die Beamten verfolgten den Flüchtenden, der sämtliche Anhaltesignale ignorierte, auf seiner Raser-Fahrt mehrere rote Ampeln überfuhr und andere Autofahrer zu gefährlichen Ausweich- und Bremsmanövern zwang. Plötzlich bog der Twingo-Fahrer in eine Tiefgarage ab – und damit in eine Sackgasse! Die Polizei versperrte die Zugänge, der Mann flüchtete nun zu Fuß weiter, wurde aber nach wenigen Minuten gestellt und festgenommen.