nde September 2018 hat der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die neue Typklassenstatistik bekanntgegeben. Für einige Fahrzeuge fällt die Einstufung der Typklassen dabei besonders schlecht aus. Manche Modelle werden in der Haftpflicht-, Voll- oder Teilkasko um bis zu fünf Klassen hochgestuft. So steigt der BMW X4 20 d zum Beispiel in der Vollkasko um fünf und in der Teilkasko um vier Typklassen, die Haftpflicht bleibt gleich.Auch der Toyota RAV4 2.5 Hybrid wird schlechter eingestuft: In der Vollkasko plus vier und in der Teilkasko plus fünf Typklassen, die Haftpflicht ändert sich nicht. Durch die schlechtere Typklasse können die Beiträge erheblich ansteigen. Diese Extem-Fälle sind jedoch vergleichsweise selten, meistens verändern sich die Typklassen nur um eine oder zwei Stufen.