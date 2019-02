D

ie Ironie des Schicksals führte eine junge, angetrunkene Fahranfängerin ausgerechnet in ein Plakat für eine Anti-Alkohol-Kampagne. In der Nacht zum 24. Februar 2019 verlor die 21-Jährige in Sundern (NRW) die Kontrolle über ihren VW Polo und rammte das Werbeschild der Straßenverkehrswacht. Darauf zu sehen: eine Flasche Mineralwasser und ein Autoschlüssel, dazu in großen Lettern der Slogan "Freunde fürs Leben". Das Plakat soll für nüchternes Fahren werben. Bei dem Crash verkeilte sich der Polo unter dem Schild. Immerhin: Die Fahrerin blieb unverletzt. Sie setzte ihren Weg zu Fuß fort, was sie besser nicht getan hätte.