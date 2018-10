E

in Unfall mit kuriosen Folgen: Auf der Williamson Valley Road in Arizona (USA) kam es zum Crash, als ein schwarzer Lkw in einen Mazda Pick-up fuhr und ihn in den Gegenverkehr drängte. Die Fahrerin verlor die Kontrolle über den Pick-up und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Aufprall schleuderte den Mazda durch die Luft, bis er auf dem Dach eines Honda CR-V landete. Dann kamen die drei Autos zum Stehen – der Unfallverursacher im schwarzen Lkw flüchtete allerdings.