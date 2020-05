Urlaub auf dem Campingplatz: Was ist erlaubt?

In der Coronakrise wird für viele der Urlaub auf dem Campingplatz interessant. Aber wo ist das Campen erlaubt und welche Regeln gelten? AUTO BILD hat eine Übersicht.

Zurzeit ziehen viele einen Urlaub mit dem Wohnmobil in Erwägung. Die meisten Bundesländer haben die Campingplätze mittlerweile wieder geöffnet oder stehen zumindest kurz vor der Öffnung. Allerdings legt hier jedes Bundesland seine eigenen Auflagen fest. So hat Niedersachsen beispielsweise strenge Vorgaben für Campingplatz-Betreiber erlassen. Andere Länder wie zum Beispiel Schleswig Holstein haben hingegen gar keine spezifischen Regeln für das Campen festgelegt. AUTO BILD hat die Termine und Regeln für die einzelnen Bundesländer.

Wann öffnen die Campingplätze?

Das ist beim Camping erlaubt Baden-Württemberg • ab 18. Mai: Dauercamping und touristisches Camping für autarke Fahrzeuge mit Bad, Sanitäreinrichtungen geschlossen

• ab 29. Mai: Touristisches Camping (auch Zelte) unter Berücksichtigung von Auflagen, Sanitäreinrichtungen öffnen

Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Bayern • ab 11. Mai: Dauercamping

• ab 30. Mai: touristisches Camping Bedingungen: Kabinettsbeschluss zu eventuellen Auflagen für Campingplatz-Betreiber steht noch aus

Berlin • voraussichtlich ab 25. Mai: Dauercamping und touristisches Camping Bedingungen: endgültiger Beschluss steht noch aus

Brandenburg • ab 15. Mai: Dauercamping und Öffnung von Wohnmobil-Stellplätzen für touristisches Camping (nur autarke Fahrzeuge mit Bad), Sanitäranlagen geschlossen

• ab 25. Mai: Touristisches Camping (auch Zelte) unter Berücksichtigung von Auflagen, Sanitäreinrichtungen öffnen Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen

Bremen • ab 18. Mai: Dauercamping und touristisches Camping Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Hamburg • ab 13. Mai: Dauercamping und touristisches Camping Bedingungen: maximal 60 Prozent Auslastung der Plätze, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Hessen • ab 15. Mai: Dauercamping und touristisches Camping Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Mecklenburg-Vorpommern • ab 1. Mai: Dauercamping

• ab 18. Mai: touristisches Camping für Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern

• ab 25. Mai: touristisches Camping für Gäste aus Deutschland Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Niedersachsen • ab 6. Mai: Dauercamping

• ab 11. Mai: touristisches Camping unter Berücksichtigung von Auflagen, Sanitäreinrichtungen geschlossen

Bedingungen: nur autarke Fahrzeuge, maximal 50 Prozent Auslastung, 7 Tage Wiederbelegungssperre, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Nordrhein-Westfalen • ab 11. April: Dauercamping

• ab 11. Mai: touristisches Camping für Gäste aus Deutschland Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Rheinland-Pfalz • ab 13. Mai: Dauercamping

• ab 18. Mai: touristisches Camping für autarke Fahrzeuge, Sanitäreinrichtungen geschlossen

• voraussichtlich ab 10. Juni: touristisches Camping unter Berücksichtigung von Auflagen (auch Zelten), Sanitäreinrichtungen geöffnet

Bedingungen: maximal 50 Prozent Auslastung der Plätze, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Saarland • ab 18. Mai: Dauercamping und touristisches Camping Bedingungen: maximal 50 Prozent Auslastung, ab 2. Juni voraussichtlich wieder 100 Prozent Auslastung, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Sachsen • ab 22. April: Dauercamping

• ab 15. Mai: touristisches Camping für Einwohner von Sachsen, Sanitäreinrichtungen geschlossen

• ab 28. Mai: touristisches Camping für Gäste aus Deutschland, Sanitäreinrichtungen geschlossen

Bedingungen: nur autarke Fahrzeuge, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Sachsen-Anhalt • ab 16. April: Dauercamping

• ab 15. Mai: touristisches Camping für Einwohner von Sachsen-Anhalt, Sanitäreinrichtungen geschlossen

• ab 28. Mai: touristisches Camping für Gäste aus Deutschland, Sanitäreinrichtungen geschlossen Bedingungen: nur autarke Fahrzeuge, allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Schleswig-Holstein • ab 4. Mai: Dauercamping

• ab 18. Mai: touristisches Camping Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen Thüringen • ab 30. April: Dauercamping

• ab 15. Mai: touristisches Camping Bedingungen: allgemeine Vorschriften zu Hygieneauflagen und Kontaktbeschränkungen

Corona: Welche Regeln gelten auf den Campingplätzen?

Auf den Campingplätzen gelten die gleichen Hygiene- und Abstandsregeln wie sie allgemein von der Regierung festgelegt wurden. Dazu haben einige Länder zusätzliche Regeln für Campingplätze erlassen. Generell gilt:

• Abstandsregeln einhalten: Mindestens 1,5 Meter, besser 2 Meter.

• Hygieneregeln beachten: In Ellenbogenbeuge niesen/husten. Mundschutz in öffentlichen Einrichtungen.

• Eigene Versorgung sicherstellen: Viele Plätze stellen momentan keine Sanitäranlagen zur Verfügung, daher sind vielerorts nur autarke Fahrzeuge erlaubt.

• An Reservierung denken: Da viele Plätze aufgrund geringerer Kapazitäten bereits ausgebucht sind, unbedingt vorher reservieren.

• Regeln vor Ort beachten: Viele Betreiber haben individuelle Hygienekonzepte, daher ist es wichtig, sich vorab zu informieren.

Und Camping im europäischen Ausland?

Camping in den Nachbarländern Belgien Vorerst sind alle touristischen Einrichtungen geschlossen. Die Grenzöffnung ist für den 8. Juni geplant.

Dänemark In Dänemark sind alle Campingplätze geöffnet. Die Grenzöffnung ist für den 1. Juni geplant. Frankreich Bis voraussichtlich Juli sind Campingplätze für Ausländer gesperrt. Die Grenzen sind geöffnet, werden jedoch kontrolliert.

Luxemburg In Luxemburg sind alle Campingplätze geöffnet, jedoch mit Einschränkungen bei den Sanitäranlagen. Die Grenzen sind seit dem 16. Mai wieder vollständig geöffnet.

Niederlande In den Niederlanden sind alle Campingplätze geöffnet, jedoch mit Einschränkungen bei den Sanitäranlagen. Die Grenzen sind geöffnet, werden jedoch kontrolliert. Österreich Ab dem 29. Mai dürfen Campingplätze wieder öffnen. Die Grenzöffnung ist für den 15. Juni geplant. Polen In Polen sind die Campingplätze geöffnet. Die Grenzöffnung ist für den 12. Juni geplant. Schweiz Ab dem 7. Juni dürfen Campingplätze wieder öffnen. Die Grenzen sind geöffnet, werden jedoch kontrolliert. Touristische Einreisen sind nicht erlaubt.

Tschechien Die tschechische Regierung hat angekündigt die Grenzen im Jahr 2020 nicht mehr zu öffnen, dementsprechend ist auch kein Besuch auf den Campingplätzen möglich.

Noch bis zum 15. Juni gilt die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für alle Länder. Trotzdem wird bereits über die ersten Grenzöffnungen spekuliert. Für unsere Nachbarländer gelten folgende Regeln:

