V8-Mittelklasse-Kombis: Gebrauchtwagen-Test

Technische Daten Modell Audi S4 Avant Mercedes C 55 T AMG MG ZT-T 260 Hubraum 4163 cm³ 5439 cm³ 4601 cm³ Leistung 253 kW (344 PS) bei 7000 U/min 270 kW (367 PS) bei 5750 U/min 191 kW (260 PS) bei 5000 U/min Drehmoment 410 Nm bei 3500 U/min 510 Nm bei 4000 U/min 410 Nm bei 4000 U/min Spitze 250 km/h 250 km/h 250 km/h 0–100 km/h 5,8 s 5,8 s 7,1 s Testverbrauch 14,6 l SP/100 km 15,5 l SP/100 km 14,3 l S/100 km Baujahr 2007 2005 2004 Laufleistung 112.000 km 125.000 km 120.000 km Steuer pro Jahr 283 Euro 371 Euro 317 Euro HPF/TK/VK 15/26/21 18/27/26 20/21/27 Gebraucht-Preis 13.790 Euro 14.500 Euro 19.900 Euro

rst hat uns das Thema Downsizing heimgesucht, inzwischen soll den Verbrennern sogar gänzlich der Garaus gemacht werden. Die aktuelle Marschrichtung der Hersteller ist auf Elektro-Mobilität ausgerichtet. Was Fans blubbernder Achtzylinder-Aggregate bleibt, ist der Weg zum Gebrauchtwagen-Händler. Hier können Liebhaber dem aktuellen Zeitgeist ein Schnippchen schlagen, denn so einige hubraustarke Schätze warten auf neue Einsätze. AUTO BILD hat sich auf die Suche gemacht und drei Kandidaten gefunden: einen Audi S4 Avant , einen Mercedes C 55 T AMG und einen MG ZT-T 260.