Dieser Sportwagen hat 405er-Hinterreifen

Außerdem wird der Umbau ausschließlich direkt bei Valarra in Florida durchgeführt, um bestmögliche Qualität zu garantieren. Beim Motor haben die Kunden die Wahl. Der serienmäßige LS2-V8 leistet schon in der schwächsten Ausbaustufe 405 PS und bietet reichlich Potential für Tuning. So wurde das Showcar mit einem Twinturbo-Kit ausgerüstet. Übrigens ist die Valarravetta nicht das Erstlingswerk von Matt McEntegart. Schon seit 2013 bietet der Amerikaner auf Basis des Infiniti G35 den Vaydor G35 an. Der Sportwagen mit Flügeltüren hat 2016 sogar im Film "Suicide Squad" mitgespielt.