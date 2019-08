Vario Star 650 S: Wohnmobil-Test

G anz oben wird die Luft traditionell dünn. Wer vom werksfrischen Vario-Star-Mobil für den Urlaub träumt, sollte beruflich sehr erfolgreich sein, außerordentlich geerbt oder im Lotto gewonnen haben. Erst im Alter wird es günstiger. Schnäppchenjäger mit handwerklichem Geschick können bei Gebrauchten schon unter 25.000 Euro fündig werden, wie das folgende Beispiel zeigt.

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Ein mondänes Schiff, das 28 Jahre nach seinem Stapellauf jünger und größer wirkt, als es die nüchternen Daten im Fahrzeugschein belegen. Interessierte und zuweilen auch neidische Blicke anderer Reisemobilisten dürften auch dem nächsten Eigner sicher sein. Zwar handelte es sich beim Star 650 entsprechend der Modellnomenklatur der Manufaktur aus dem niedersächsischen Bohmte um eines ihrer Einstiegsmodelle, doch das ist gnadenlos tiefgestapelt. Raum- und Qualitätsgefühl sind außergewöhnlich. Ganz klar: Dieser Typ ist kein Blender. Sein selbsttragender Aufbau bietet durchgehend mindestens zwei Meter Stehhöhe im Innenraum, gehört zu den solidesten Konstruktionen auf dem Markt und verströmt selbst nach fast drei Jahrzehnten Tresorcharakter. In den seltenen Fällen, in denen ein Vario an Wassereinbrüchen leidet, treten diese entweder im Bereich der Fenster, nach schweren Beschädigungen des Aufbaus oder durch unsachgemäße nachträgliche An- und Umbauten auf.