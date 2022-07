Zwei kleine City-Flitzer mit je rund 130 PS. Der Stromer e-208 bietet nominell sogar 5 PS mehr als der Top-Benziner 208 PureTech 130 – konterkariert durch 327 kg mehr Gewicht (über 1,5 Tonnen). Wuselige Stimmungsaufheller sind beide.

Naturgemäß hält der Benziner das Hervorkitzeln der satten Leistung länger durch. Und dazu verleitet der Gokart-ähnliche Kleinwagen, die nervöse Lenkung mit Mini-Volant und die harte Federung passen dazu.

Wobei der Stromer mit seinem höheren Gewicht die Federung spürbar ansoftet. Ansonsten gleicht der e-208 seinem Benzinbruder fast aufs Haar: Instrumente-über-Lenkrad-Cockpit, Schalthebel, Eco- und Sportprogramm – alles gleich.

Also Wählhebel auf D und in 8,1 Sekunden geht’s elektrisch auf 100 km/h.

Familienfreunde sind beide 208 eher nicht: relativ lange Haube, daher wenig Raumökonomie, beschwerlicher Einstieg nach hinten, wenig Variabilität, der Fond taugt wegen des starken seitlichen Karosserieeinzugs nicht für Klaustrophobiker. Beim Stromer lässt der Akku den Laderaum von 309 bis 1004 auf 265 bis 960 Liter schmelzen.

Mit dem Akku geht beim 208 auch eine weitgehend komplette Ausstattung einher, was natürlich freut. Den Preis allerdings auf etwas erschreckende 35.350 Euro treibt, was dann erst einmal schlucken lässt. Zum Glück gehen inklusive Steuer aber ja noch 9.570 Euro Förderung ab. ( So spart man sich beim Umstieg auf den e-208