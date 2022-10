Eine Ausnahme ist der betont sportliche Audi RS 3 , der auf Wunsch an der Vorderachse breitere Reifen fährt als auf der Hinterachse, was über seine Traktionsprobleme hinwegtäuschen und das hohe Gewicht auf der Vorderachse kompensieren sollte. Früher war es in einigen Ländern nicht erlaubt, auf den Achsen unterschiedliche Reifen zu fahren. Diese Bindung ist mittlerweile aufgehoben.