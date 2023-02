Henssler hatte in dem Verfahren behauptet, nicht selbst am Steuer gesessen zu sein. Die zuständige Richterin am Amtsgericht in Friedberg überprüfte das und kam nach Ansicht der Bilder zu der Erkenntnis, dass er es doch war! Die Folge: Nochmal 100 Euro Strafe mehr, plus vier Wochen Pause hinterm Lenkrad. Außerdem muss der Starkoch die Prozesskosten tragen.