Die Touchflächen auf dem Lenkrad erleichtern die Bedienung des Infotainments.

Den Zentralbildschirm hat Hyundai mit einem 3D-Effekt ausgestattet. Dazu wird ein sogenannteseingesetzt. Das besteht aus zwei Displays, die im Abstand von sechs Millimetern hintereinander eingebaut werden. Ein Teil der Grafik wird auf dem vorderen Bildschirm angezeigt, der andere auf dem hinteren. Durch das Überlappen der Anzeigen entsteht ein 3D-Effekt. So soll der Fahrer schneller entscheiden können, ob die angezeigte Info gerade für ihn wichtig ist. Das Tempolimit zum Beispiel wird vorn angezeigt, während sich die Tankanzeige im Hintergrund hält. Was auf dendargestellt wird, hängt davon ab, welches Menü im Infotainment ausgewählt wurde. Der Fahrer kann sie allerdings auch mit seinen Favoriten belegen. Das Studiencockpit ist in einen aktuellen i30 eingebaut. Das soll zeigen, dass die Technikeingesetzt werden kann.