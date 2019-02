D

er Mobilfunkanbieter Vodafone und der Autozulieferer Continental arbeiten an einer Art digitalem Schutzschild für besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer – also auch für Radfahrer und Fußgänger . Rund ein Viertel der im Jahr 2017 genau 3177 im deutschen Straßenverkehr getöteten Menschen war zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs. Und: Mehr als 30 Radler kamen bei einer Abbiegesituation mit Lkw oder Bussen ums Leben. Mit modernster Kommunikationstechnologie wollen die beiden Technologiepartner nichts weniger als "eine Revolution der Sicherheit im Straßenverkehr bewirken", wie es in einer Mitteilung vor demin Barcelona heißt. Dort wollen Vodafone und Conti erste Ergebnisse der Technologien präsentieren, deren Serienanlauf für Anfang der 2020er-Jahre geplant ist.