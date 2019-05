Die Basis für das MIC der Uniklinik Heidelberg ist ein Volvo V90 Cross Country Ocean Race D5 mit Allrad.

: Als Basis dient der Volvo V90 Cross Country Ocean Race mit D5-Diesel (235 PS), Automatik, Allrad und adaptiver Luftederung. Der höhergelegte Kombi wurde mit Hilfe des Sonderfahrzeug-Ausrüsters B&T Solutions ausgestattet. Unter dem Kofferraumboden zog die Elektrik ein, die die Geräte an Bord mit Saft versorgt. Dazu gehören unter anderem die Signalanlage, Funk, eine 230-Volt-Steckdose außen am Auto und das medizinische Spezial-Equipment. Zentraler Teil der Signalanlage ist ein LED-Lichtbalken der neuesten Generation des schwedischen Herstellers Standby. Der blinkt rechts und links blau, in der Mitte zeigt er in Rot und Orange Brems- und Abbiegemanöver des MIC an. Des Weiteren hat der Volvo Rückspiegel- und Kreuzungsblitzer in der Fahrzeugfront. So kann das Einsatzfahrzeug beim Einfahren in eine Kreuzung früher wahrgenommen werden.