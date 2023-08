Unser Testwagen stammt vom Autohus in Bockel bei Bremen und soll 23.980 Euro kosten. 163 PS stark und mit Frontantrieb ausgestattet, ist er trotz stattlicher 21 Zentimeter Bodenfreiheit definitiv eher für den Boulevard als für das Gelände gemacht. Dafür spricht auch seine Mehrausstattung: Mit glanzgedrehten 19-Zoll-Alufelgen, Sportfahrwerk und abgetönten Fondfenstern lag der Neupreis laut Schwacke-Datenbank im April 2020 bei stolzen 39.060 Euro.

Volvo V40 Plus Cross Country

Volvo XC40 gebraucht: nach 70.000 Kilometern kaum Verschleiß erkennbar



Dem kühl designten Innenraum nimmt man trotz teils eher einfacher Kunststoffe den Premiumanspruch ab. Auf den beheizbaren Ledersitzen sitzt es sich auch auf Langstrecken bequem. Gemessen am Fahrzeugformat ist das Raumangebot im Fond jedoch eher bescheiden. Und auch das Kofferraumvolumen kann mit 433 bis 1309 Liter Volumen nicht ansatzweise an die Praktikabilität der legendären großen Kombi-Baureihen der Schweden anknüpfen.

Am neun Zoll großen Sensus-Navi-Infotainment scheiden sich die Geister. Viele Redaktionskollegen bemängeln Darstellungsart, Reaktionszeiten und den teils verschachtelten Menüaufbau des via Hochkantmonitor steuerbaren Systems. Es passt nicht optimal zum intuitiven Bedienanspruch der Schweden.

Und der Rostschutz ist nicht perfekt: 2018 reichte es im großen Rostschutz-Report nur für drei von fünf Sternen. Übergänge an den Schwellern und am Fahrzeugboden waren nicht optimal abgedichtet, der Träger an der Vorderachse zeigte früh Rostansätze. Groß ist die Ausstattungs- und Antriebsvielfalt.