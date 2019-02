eden wir über Stil. Der könnte bei Volvo entscheiden. Mögen Sie lieber die Stadtkarte von Göteborg als Cockpitdekor oder doch das schnieke Aludekor "Urban Grid"? So anders sind die dort im hohen Norden. Der kleine XC40 spielt den modischen Praktiker mit mehr Ablagen und zweifarbigem Lack, der XC60 ist derzeit einfach DER Volvo . Geräumig, gediegen und 5070 Euro teurer, wenn beide mit dem D3-Diesel vorfahren. Das Geld gibt es beim Wiederverkauf fast zurück, aber wie viel mehr kriegt der Besitzer bis dahin?

Ganz einfach: Der XC60 ist das Vollwert-Auto für Freizeit, Familie, Ferien. Einsteigen, ahhh, gelassen ausatmen. So fühlt sich Oberklasse an. Vor allem hinten und im Kofferraum spürt man den Unterschied. Mit seinem längeren Radstand federt der Große gelassener, dazu passt der brummige Diesel . Der Zweiliter leistet 30 Nm mehr Drehmoment als im XC40 , unterm Strich tritt er damit kaum langsamer an. Die 10,2 Sekunden auf Tempo 100 sind standesgemäß, aber seine solide Art verführt: zu mehr Leistung, Allrad, Leder, Automatik sowieso. Dann wird es bei den gesalzenen Volvo-Preisen teuer, und die Rechnung sieht anders aus. Die 150 Diesel-PS im XC60 wirken wie Knäckebrot mit Butter, im XC40 schmeckt der gleiche Motor deutlich reizvoller.