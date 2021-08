Der schwedische Hersteller Volvo ist dafür bekannt, Dinge mitunter etwas anders und auch konsequenter anzugehen als manch andere Marke. Das betrifft auch das zweitgrößte SUV aus dem hohen Norden, den Volvo XC60 . Wie bei allen anderen Modellen wurde auch beim XC60 das selbst auferlegte Tempolimit von 180 km/h eingeführt, und auch in Sachen Elektrifizierung meinen es die Schweden ernst: Selbst wer den XC60 nicht als Plug-in-Hybrid ordert, bekommt mindestens ein Mildhybridsystem. Außerdem legt das Schweden-SUV vor allem in der Version R-Design einen unverkennbar dynamischen Auftritt hin. Greift man zu den etwas stärkeren Ausbaustufen der Zweiliter-Verbrenner, bekommt man zum serienmäßigen Automatikgetriebe auch noch das Allradsystem hinzu. Ungeachtet der Antriebsvariante verwöhnt Volvo die Passagiere im Innenraum durch eine Mischung aus hochwertigen Materialien und einem modernen Design. Allerdings haben Technik, Verarbeitung und Styling auch ihren Preis: Volvo verlangt für die Basisversion des XC60 bereits

Um die maximale Ersparnis von fast 15.000 Euro zu bekommen, darf man allerdings bei der Konfiguration des skandinavischen SUVs nicht zimperlich sein. Den vollen Rabatt gibt es bei carwow.de nämlich nurWie die Modellbezeichnung verrät, gehört für einenauch der Allradantrieb zum schicken Gesamtpaket. Zur Topausführung in Sachen Antrieb gesellen sich zahlreiche Features, die entweder dem Look des Schweden oder dem Wohl der Passagiere dienen. Neben 19-Zoll-Leichtmetallfelgen sind das unter anderem die beheizbaren Komfortsitze mit Lederbezug, eine Zweizonen-Klimaautomatik und das für Volvo typische, breite Angebot an serienmäßigen Assistenz- und Sicherheitssystemen. Mit ein paar aufpreispflichtigen Extras an Bord kann man sich beiAchtung: Die Überführungskosten schmälern diesen Rabatt wieder um ein paar Hundert Euro. Trotzdem ist es fast unmöglich, diesen Rabatt beim Händler vor Ort auszuhandeln.