Gebrauchtwagen mit Garantie 12.990 € Volvo XC 60 D4 Momentum ||||, Diesel 146.737 km 146.737 km 120 kW (163 PS) 120 kW (163 PS) 06/2013 06/2013 Anfragen Volvo XC 60 D4 Momentum ||||, Diesel + 64291 Darmstadt, Auto Naim GmbH Zum Inserat Diesel, 5.3 l/100km (komb.) CO2 139 g/km* In Kooperation mit

utos der Marke Volvo gelten als robust, zuverlässig und vielseitig. In den letzten Jahren haben sich die Schweden zudem zu einer echten Alternative im Premium-Segment entwickelt. Und das liegt unter anderem auch an den Preisen, die der Hersteller für seine Modelle aufruft. Denn die sind meist richtig saftig. Ein Beispiel dafür ist der XC60. Die aktuelle Generation des Mittelklasse-SUVs startet bei rund 45.000 Euro. Zum Vergleich: Einen neuen Audi Q5 bekommt man ab 43.000 Euro, den VW Tiguan gibt es schon für weniger als 30.000 Euro.Selbst beim Vorgänger sind Schnäppchenangebote die große Ausnahme. Kein Wunder, war und ist die erste XC60-Baureihe doch extrem beliebt, die Verkäufe machten zwischenzeitlich ein Drittel des Firmenabsatzes aus. Doch hin und wieder wird man auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt fündig, wenn man sich nach einem guten und erschwinglichen Modell von Volvos Bestseller umschaut. Diese Kriterien treffen aus unserer Sicht auf diesen 2013 gebauten Volvo XC60 D4 Momentum zu, der derzeit in Darmstadt zum Verkauf steht!Das gut ausgestattete SUV hat ursprünglich um die 40.000 Euro gekostet, heute ist er nicht einmal ein Drittel wert.Das ist in der Tat ein Schnäppchenpreis!