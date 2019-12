er Unterschied ist außen nur ein Buchstabe. Auf der Hecktür dessteht. Doch hinter dem daumengroßen Emblem steckt weit mehr – ein, ein neuer Antrieb und der Einstieg in. B6 steht für den, der diese Zukunft schmeichelweich einläutet. Der Startergenerator wirft den Vierzylinder mit so sanftem Schwung an, wie wir ihn bei Volvo noch nie erlebt haben. Ein echter

So nobel, wie Volvo immer sein wollte: Das neue Hybrid-Modul gefällt mit großer Laufruhe.

Der Akku wird nur vom Verbrenner aufgeladen, ist also. Den E-Baustein will Volvo bis Ende 2020 in allen Modellen einführen. Der neue Antrieb überrascht angenehm. Der Vierzylinder, klingt wie hinter dicker Dämmung verschwunden und lässt trotz(jetzt 450 Bar) das harte Knurren von früher vergessen. Endlich laufen die Verbrenner so, wie Volvo immer sein wollte. Der schwächere B5 (250 PS , 350 Nm) kommt mit nur einem Turbolader aus. Der zusätzliche Kompressor im stärkeren Motor B6 ist elektrisch statt mechanisch angetrieben, springt deshalb schneller an und läuft leiser als früher. Volvo verspricht, dass derim Normzyklus um