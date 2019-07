Vorstellung: Eriba Nova (2020)

Der Eriba hat die neue Ausstattungslinie Trend inklusive Möbeldekor "sonoma Oak" an Bord.

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

Von außen bleibt der Familien-Caravan seinentreu, bekommt aber Multifunktions-LED-Hybridleuchten sowie ein neues Heckdesign verpasst. Die Seitenwände sind ab sofort in Crystal Silber oder mit einer Sportabklebung erhältlich. Dazu gibt es silberne Alufelgen , optional können die Alufelgen auch in den Kombinationen Anthrazit und Silber oder Weiß und Silber bestellt werden. Die neuehat zum Beispiel einen Faltvorhang zur Abtrennung von Wohn- und Schlafraum und eine Tischplatte in Holzdekor. Diehat zur Abtrennung eine Holzschiebetür, Aluminium Rahmenfenster mit komfortablem Doppel-Plissee-Rollo sowie eine Küchenarbeitsplatte in Steinoptik. Auch das Lichtkonzept wurde im Nova überarbeitet: Es gibt dimmbare Lichtzonen und variables Akzentlicht, welches sich über das(Display über der Eingangstür) bedienen lässt. Auch Funktionen wie Heizung, Klimaanlage und Warmwasser lassen sich darüber steuern. Ebenso können Informationen zu Batterie, Frischwasser oder Temperatur eingesehen werden. Und wer gern das Smartphone nutzt, kann sich für die Bedienung eine passende App herunterladen.