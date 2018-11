VW-Abgasskandal: Infos zur Sammelklage

Mittlerweile erkennen alle Rechtsschutzversicherer an, dass Erfolgsaussichten bestehen und tragen daher in vielen Fällen Klagen gegen VW und die Vertragshändler. Wer ohne Rechtsschutz-Police klagt, dessen Kosten bemessen sich am Fahrzeugwert oder am Streitwert. In erster Instanz müssen Kläger im Schnitt mit 7000 bis 9000 Euro rechnen.