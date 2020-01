#Musterfeststellungsklage: @vzbv und @VWGroup_DE haben sich geeinigt, Gespräche über einen möglichen Vergleich aufzunehmen. Ziel ist eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden. Ob es zu einem Vergleich kommt, ist allerdings offen.https://t.co/lyjRGUszPf — Verbraucherzentrale (@vzbv) January 2, 2020

(dpa/Reuters/cj/brü) Ist das die Wende? Hunderttausendedürfen im Zuge desnun doch aufhoffen. Immit mehr als 400.000 angemeldeten Klägern steigen Volkswagen und Verbraucherschützer inein. Das teilten der Autokonzern und der Bundesverband der Verbraucherzentralen (vzbv) am 2. Januar 2020 mit. "Gemeinsames Ziel von vzbv und Volkswagen ist eineim Sinne der Kunden", hieß es in der kurzen Mitteilung . Noch seien die Verhandlungen aber in einem sehr. "Ob es zu einem Vergleich kommt, ist offen", hieß es. Der vzbv wertete das Gesprächsangebot als. "Auch wenn keineswegs sicher ist, dass am Ende ein Vergleich erreicht wird, freuen wir uns, dass mehr als vier Jahre nach Beginn des Dieselskandals nunin die Sache kommt", sagte Verbandschef Klaus Müller der "Rheinischen Post".