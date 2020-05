in VW Passat ist Ihnen zu langweilig? Dann ist der elegante Arteon genau das richtige Auto! In Jesteburg wird einmit 190-PS-Benziner und Top-Ausstattung zum kleinen Preis verkauft.

Optisch ist der gestreckteein echter Hingucker. Die Front wirkt modern und sportlich, im Profil wird die abfallende Dachlinie deutlich. Angeboten wird er mit verschiedenen Diesel-/Benzinmotoren. Bei den Kunden sind vor allem die Zweiliter-Diesel mit 150 PS bis 240 PS beliebt. Topmotorisierung ist der Zweiliter-Benziner mit 272 PS (anfangs 280 PS) und 350 Nm, den es nur in Verbindung mit dem 4Motion genannten Allradantrieb gibt. Darunter rangiert der gleiche Vierzylinder mit 190 PS und 320 Nm. Mit Vorderradantrieb und Siebengang-DSG schafft der rund 1600 Kilo schwereden Sprint auf 100 km/h so in 7,7 Sekunden. Den Topspeed geben die Wolfsburger mit 239 km/h an.