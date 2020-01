Die Besonderheit des Arteon R-Line-Edition liegt in der umfangreichen Serienausstattung. Äußerlich ist die R-Line Edition an der exklusiv für die Sonderserie angebotenen Zweifarblackierung aus mondsteingrauer Karosserie und glänzend schwarzem Dach zu erkennen. Dazu kombiniert VW 20 Zoll große Leichtmetallräder (Typ "Rosario") und getönte Fondscheiben. Für den Innenraum ist der Haken standardmäßig bei der Nappa-Lederausstattung, der Ambientebeleuchtung, dem Infotainment "Discover Pro" samt DAB+, Wireless App-Connect und den digitalen Instrumenten gesetzt.

Das ESP ist beim Editionsmodell komplett deaktivierbar.



Mit im Paket enthalten ist außerdem "Keyless Access", mit dem der Schlüssel beim Öffnen, Abschließen und Starten in der Hosentasche bleiben kann. Zusätzlich sorgt ein umfangreiches Portfolio an Assistenzsystemen für Unterstützung: 360-Grad-Kamera, Park Assistent, Spurwechselassistent und Verkehrszeichenerkennung, Abstandsregeltempomat, LED-Scheinwerfer , Adaptiv-Fahrwerk "DCC" und deaktivierbares ESC sind immer mit an Bord des Edition-Arteon. Vier Motoren stehen in der Preisliste: Die Basis bilden der 190 PS TSI-Benziner und der gleichstarke Diesel , darüber rangiert der Topdiesel mit 240 PS und Allradantrieb . Die stärkste Antriebsvariante ist der 272-PS-Benziner mit Allrad.