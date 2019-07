VW Busse in Goodwood 2019: die Bullis auf dem Festival of Speed

D

as Festival of Speed in Goodwood bietet für fast jeden Auto-Enthusiasten die passende Nische! Hier treffen neue Autos auf alte, Besucherautos auf unbezahlbare Einzelstücke und Sportwagen auf Nutzfahrzeuge . 2019 ist in Goodwood das Jahr der VW-Busse: Im Zuge der Ausstellung "Cartier Style et Luxe" fanden wunderschöne VW T1 und T2 ihren Weg auf das englische Kultfestival.