Der VW Crafter besticht natürlich vor allem mit seinem Platzangebot. Den "Eco Profi" gibt es in zwei Ausführungen: als normalen Kastenwagen und als Kastenwagen Plus. Letzterer kommt mit einer zweiten Sitzreihe — bietet daher aber auch weniger Stauraum.

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen, 102 PS, zwei Sitzplätzen und einem maximalen Zuggewicht von 5,5 Tonnen ist der Basis-Kastenwagen ein souveräner Partner für den Arbeitsalltag. Der Preis liegt bei mindestens 36.402,10 Euro. Geschäftskunden haben aktuell jedoch die Chance, den Crafter zu attraktiven Konditionen zu leasen

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) lässt der VW Crafter Kastenwagen aktuell für 266 Euro netto pro Monat leasen . Bei diesem Angebot ist keine Anzahlung erforderlich. Die günstigste Rate erhalten Kunden bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten und 10.000 Freikilometern pro Jahr (266 Euro netto).

Unterhaltskosten berechnen? Vertragslaufzeiten von 48 (289 Euro netto), 36 (334 Euro netto) und 24 Monaten (405 Euro netto) sind ebenfalls möglich. Und wem 10.000 Kilometer pro Jahr nicht reichen, hat die Möglichkeit auf 15.000 oder 20.000 Kilometer zu erhöhen. (berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!

Zwei Jahre VW Crafter fahren für 10.433 Euro



Hinzu kommt eine einmalige Zahlung der Überführungskosten in Höhe von 713,45 Euro netto. Bei einer Laufzeit von zwei Jahren ergeben sich Gesamtleasingkosten von 10.433,45 Euro netto (24 mal 405 Euro plus 713,45 Euro). Dafür erhalten Geschäftskunden den Kastenwagen u. a. mit folgender Ausstattung: 75-Liter-Tank, Schiebetür rechts im Laderaum, Beleuchtung im Laderaum und Multifunktionsanzeige "Plus".