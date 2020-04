Wer sich ein neues Auto zulegen will, hat mehrere Möglichkeiten. Neben dem Kauf eines Fahrzeuges gibt es auch für Privatpersonen die Möglichkeit des Autoleasings. Doch für wen lohnt sich das Leasen und welche Nachteile gibt es?

- Kaum Verschleißreparaturen, da es sich meist um Neuwagen oder junge Gebrauchte handelt

- Auto ist immer auf dem neuesten Stand

- Häufige Fahrzeugwechsel möglich

- Keine oder nur geringe Vorauszahlung

- Schonung des Eigenkapitals

- Selbstständige oder Freiberufler können Leasingraten steuerlich absetzen

- Auto bleibt Eigentum der Leasinggesellschaft

- Einschränkung bei der Nutzung (u.a. durch Kilometerleasing)

- Eventuelle Nachzahlung bei der Rückgabe

- Versicherungsumfang kann meist nicht bestimmt werden

- Einen Leasingvertrag kann man nur schwer vorzeitig kündigen

- Alle Serviceintervalle müssen eingehalten und das Fahrzeug stets gepflegt werden

Die Kosten für das Autoleasing können für Privatpersonen unter Umständen höher sein als beim Autokauf, dafür zahlt man jedoch monatliche Raten und keinen hohen Kaufpreis.Vorteilhaft ist auch, dass man sich nicht über einen längeren Zeitraum auf ein bestimmtes Fahrzeug festlegen muss. Dienstleistungen wie Wartung oder Kfz-Versicherung lassen sich in den Leasing-Vertrag integrieren. Wer sich auf die Rückgabe vorbereitet, das Fahrzeug in einem guten Zustand zurückbringt und beim Kilometerleasing auch nicht deutlich mehr gefahren ist, als vereinbart, hat keine Nachzahlungen zu befürchten. Normale Verschleißerscheinungen oder Gebrauchsspuren sind in Ordnung, diese werden durch den Leasingnehmer bereits während der Laufzeit des Leasingvertrages durch die monatlichen Ratenzahlungen gedeckt.

Tipp: Falls unerwartet längere Strecken gefahren werden müssen und damit deutlich mehr Kilometer anfallen als vertraglich festgelegt wurde, könnte ein günstiger Mietwagen die bessere Wahl sein. Viele Leasinggeber zeigen sich jedoch kulant und berechnen für bis zu 2500 zu viel gefahrene Kilometer keine Gebühr.



- Das Fahrzeug ist Eigentum des Käufers

- Auto kann frei eingesetzt oder verkauft werden

- Ist das Auto abbezahlt, können die monatlichen Kosten geringer ausfallen

- Keine Planungssicherheit der laufenden Kosten (u.a. aufgrund Reparaturen)

- Kapitalbeschaffung für den Kauf

- Käufer trägt Wertverlust

- Versicherungsumfang kann selbst bestimmt werden

- Restwertrisiko (durch Unfall, Abgasskandal,..)

- Verkauf des Autos in Eigenregie

In der Regel gilt: Je älter das Fahrzeug und je mehr Kilometer es gelaufen ist, desto weniger ist es wert.

Besonders bei Neuwagen oder jungen Gebrauchten ist der Wertverlust beim Kauf besonders hoch.Allerdings gehört das Fahrzeug dem Käufer, sobald es abbezahlt ist. Der Wert ist dann nicht mehr so hoch wie am Kauftag, jedoch kann der Eigentümer dann frei entscheiden, was er mit seinem Auto macht und muss sich auch nicht an Kilometerbeschränkungen oder bestimmte Werkstattanbindungen richten. Zudem muss der Wagen nicht in einem tadellosen Zustand sein, wie es bei der Rückgabe von Leasingfahrzeugen der Fall ist. Dennoch lohnt es sich natürlich, pfleglich mit dem Fahrzeug umzugehen, da der Zustand spätestens beim Autoverkauf eine Rolle spielt.Wer ausreichend Erspartes hat, sollte sein Auto sofort zahlen. Dafür gewähren viele Autohändler Rabatte. Oder man kann mit etwas Verhandlungsgeschick Extras wie Winterreifen oder Sonderausstattung aushandeln.Wer die gesamte Summe für den Autokauf hat, kann das Fahrzeug direkt kaufen und unter Umständen noch vom Barzahlungsrabatt profitieren. Der Kauf oder eine Finanzierung lohnen sich, wenn man sich ein Auto langfristig (für über fünf Jahre) anschaffen will und Interesse hat, sich an dieses zu binden und schlussendlich Eigentümer zu sein.