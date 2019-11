K

rasse Preissenkung bei VWs Elektrotransporter:Bisher kostete das Auto 82.750 Euro – der Preis sinkt also um stolze 18.610 Euro! Damit fällt der Nettopreis auf 53.900 Euro, Käufer können jetzt also den Umweltbonus (Voraussetzung: Basispreis unter 60.000 Euro netto) in Anspruch nehmen. Bisher bekam der e-Crafter die Förderung mit einem Nettopreis von 69.540 Euro nicht. Wie hoch der Umweltbonus ausfällt, ist derzeit allerdings unklar, da die Förderrichtlinie derzeit überarbeitet wird (Stand November 2019). Die Eckdaten bleiben auch nach der Preissenkung gleich: 136 PS , 35,8-kWh-Batterie, 115 Kilometer WLTP-Reichweite und 90 km/h Höchstgeschwindigkeit. Mit Gleichstrom lässt sich die Batterie des e-Crafter in 45 Minuten zu 80 Prozent laden.