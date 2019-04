E

in ganz spezieller Golf 1 wurde jetzt bei Ebay versteigert: Ein Volkwagen Golf Rabbit (in Europa als Golf 1 verkauft) ging bei Ebay in den USA für umgerechnet 5660 Euro weg. Das ist nicht viel Geld für einen in jeder Weise technisch hochgetunten, rostfreien Golf 1! Denn unter der weißen Oldie-Schale arbeitet ein modifizierter GTI-Motor mit 2,1 Liter Hubraum und satten 410 PS! Das Fahrzeug hatte der letzte Besitzer zunächst mit einem 1,8-Liter-Scirocco-Motor aufgerüstet. Als ihm das nicht reichte, pflanzte er dem Golf die 2,0-Liter-Maschine eines Golf 3 GTI ein, bohrte ihn auf 2,1 Liter auf und fügte einen Turbolader hinzu. Zudem wurde laut Ebay-Inserat ein spezielles Wassereinspritzsystem installiert, um die Ansaugluft zu kühlen – ähnlich dem System, das im Super-Porsche 911 GT2 RS arbeitet. Karosserie sowie Innenraum wurden sportlich, aber dezent veredelt. Das Interieur ist in Brauntönen gehalten, der Fahrer steuert den Kraftprotz mit einem Renn-Lenkrad in Holz-Optik.