Bei dem Auto handelt es sich um die zweite Generation des GTI . Das US-Modell ist laut Verkäufer in sehr gutem Zustand. Das 1,8-Liter-Aggregat leistete im Neuzustand bis zu 139 PS , die Höchstgeschwindigkeit lag bei 208 km/h – durchaus schnell für einen so alten Kompaktwagen.

Nur 53.000 Meilen Laufleistung