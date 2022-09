Die aktuellen ID-Modelle sind nicht die ersten Elektroautos aus dem Hause VW . Siehe VW Golf 3 Citystromer. Schon 1970 entstand in Wolfsburg ein Entwicklungsbereich für elektrisch angetriebene Prototypen. 1992 bis 1996 baute VW dann E-Versionen des Golf 3 für einen großen Alltagstest der Bundesregierung auf der Insel Rügen. Die Verantwortlichen wollten damals die Grenzen der E-Mobilität ausloten.

Der Elektro-Dreier trat mit 23,8 PS Dauerleistung aus einem Wechselstrom-Synchronmotor an. VW hatte die Möglichkeit geschaffen, viele verschiedene Batterietypen von Blei-Säure-Gel bis Natrium-Nickelchlorid zu verwenden und diese flexibel anzuordnen.

Die Wolfsburger stellten den Golf 3 Citystromer in Zusammenarbeit mit Siemens auf die Räder. Insgesamt 120 Autos liefen bis 1996 vom Band. In der Stadt schaffte der E-Golf bei einer Geschwindigkeit von konstant 50 km/h Reichweiten von bis zu 90 Kilometern. Für den Stand der Technik Mitte der 90er Jahre ist das ziemlich gut. Noch besser: Der Akku ließ sich schon innerhalb von eineinhalb Stunden auf bis zu 80 Prozent aufladen

Im August-Hoch-Museum in Zwickau steht dieser VW Golf 3 Citystromer aus dem Jahr 1994.

Wer das August-Horch-Museum in Zwickau besucht (VW hat den VW Golf 3 Citystromer damals in der Heimatstadt des Trabant gebaut), stolpert dort unweigerlich über ein Exemplar des Elektro -Golf, ein dunkelblaues Fahrzeug aus dem Jahr 1994.

Stolpert ist an dieser Stelle durchaus wörtlich gemeint, denn erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass der Wagen ein Citystromer ist. Der E-Dreier ist in vollem Umfang ein Golf – kein Raumschiff oder Smartphone auf Rädern. Auch der Blick in den Innenraum offenbart nichts Unerwartetes.