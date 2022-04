"Karma is a b****" gehört? Dieses kurze Video eines ungeduldigen Schon mal vom Sprichwortgehört? Dieses kurze Video eines ungeduldigen Golf GTI-Fahrers veranschaulicht die Weisheit mehr als deutlich. Das Ergebnis ist ein geschrotteter VW Golf GTI

Hier geht's direkt zum Video!)

Auf der Plattform "Reddit" wurde ein Video hochgeladen, das eindrucksvoll unter Beweis stellt, dass es sich nicht lohnt, andere Verkehrsteilnehmer zu nötigen, nur um im besten Fall ein paar Sekunden einzusparen. (

Der GTI drängelt heftig



Der 31-sekündige Clip beginnt mit einer nach hinten gerichteten Dashcam , die zeigt, wie ein silberner VW Golf 6 GTI unglaublich dicht auf das vor ihm mit etwa 85 km/h fahrende Auto auffährt – sogar so dicht, dass nicht mal mehr das VW-Logo zu erkennen ist. Der Fahrer scheint es ganz offensichtlich besonders eilig zu haben.

Da auf der rechten Spur jedoch andere Autos fahren, kann das Dashcam-Fahrzeug nicht die Fahrbahn wechseln. Nach einigen Sekunden fährt das filmende Auto schließlich rechts rüber und macht dem GTI Platz. Im nächsten Moment wechselt die Kamera-Einstellung und zeigt, wie der GTI vorbeizieht.

Der Fahrer verliert die Kontrolle



Womit der GTI-Fahrer offenbar nicht gerechnet hat, ist, dass eine scharfe Rechtskurve folgt. Ohne zu bremsen, fährt der Golf in die Kurve, und als der Fahrer realisiert, dass er viel zu schnell ist, ist es schon zu spät. Es scheint, als würde er in der Kurve abrupt vom Gas gehen, was dazu führt, dass er die Kontrolle über das Auto verliert.

Trotz Frontantrieb beginnt der Golf zu übersteuern (Lift-off oversteer) und schlägt zuerst mit dem Heck in die Betonbegrenzung ein, bevor er diese auch noch mit der Front touchiert. Im Video ist zu erkennen, dass es den GTI ordentlich erwischt hat. Die Heckstoßstange ist abgerissen, die Rückleuchte und vermutlich noch deutlich mehr sind beschädigt.





Was lernen wir daraus? Ein paar Sekunden Zeitersparnis sind es definitiv nicht wert, seine Gesundheit oder auch nur sein Auto aufs Spiel zu setzen.