Den Edition 35 gab es auch als Fünftürer. Der Dreitürer schmälert den Alltagsnutzen etwas.



Im normalen Golf 6 GTI mit 211 PS arbeitet der damals neu entwickelte EA888-Motor mit zwei Litern Hubraum.Geschaltet wird in diesem 35er über ein Doppelkupplungsgetriebe . So geht es in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und weiter bis 247 km/h Höchstgeschwindigkeit. Der Golf R-Motor ist zwar etwas älter, hat aber zwei Vorteile: Erstens hat er einen größeren Turbolader mit mehr Leistungsreserven an Bord.Der muss zwar alle 180.000 Kilometer gewechselt werden, ist aber viel zuverlässiger als die anfälligen VW-Steuerketten. Neben dem Motor stammen auch die dunklen Heckleuchten und die Seitenschweller des Edition 35 vom Golf R. Eine aggressiver gestaltete Frontschürze und Edition-35-Logos heben ihn weiter von normalen GTIs ab.