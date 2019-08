atthias Malmedie, Sidney Hoffmann, Tim Schrick – in diesem Auto saßen schon mehrere Größen des deutschen Auto-Fernsehens. 2013 ließ der von HGP getunte Golf 6 GTI im Motor-Magazin "Grip" Großkaliber wie einen Manhart MH3 und einen von PP Performance getunten CLS 63 AMG stehen – damals noch mit 732 PS. Sogar ein Lamborghini Superleggera sah gegen den Monster-Golf alt aus, "PS-Profi" Sidney Hoffmann verglich die Turbo-Power mit dem Triebwerk eines Spaceshuttles. Für Matthias Malmedie ist der aufgemotzte GTI einfach eine "Drecksau". Mittlerweile ist der HGP-Golf sogar noch stärker geworden, jetzt leistet er satte 745 PS und 925 Nm. Die 0-100 soll er in drei Sekunden schaffen, Höchstgeschwindigkeit 340 km/h. Das Beste kommt jetzt: Dieser von HGP getunte VW Golf 6 GTI 3.6 Biturbo steht jetzt zum Verkauf – für 69.950 Euro!

"Grip"-Moderator Matthias Malmedie ist ein Fan des HGP-Golf (hier noch in Grau). Er ließ sogar ein Autogramm da.



Auf den Bildern des Inserats ist zu erkennen, dass sich der Golf in den vergangenen Jahren nicht nur technisch, sondern auch optisch verändert hat. War er in den Videos von Malmedie und Sidney noch in einer Weiß-Schwarz-Kombi lackiert, kommt er nun komplett in Schwarz daher – mit der Illustration eines Lochs auf der Motorhaube. Zudem prangt ein Autogramm von Matthias Malmedie auf dem carbonverkleideten Handschuhfach. Wirklich entscheidend sind aber die technischen Werte des Monster-Golfs. Unter die Haube pflanzte HGP eine 3,6-Liter-Maschine mit zwei Turboladern, zudem zwei neue Abgaskrümmer, optimierte Ansaugung und Kühlung. Die Kraftübertragung erfolgt über ein Siebengang-DSG aus dem Audi RS 3 . Eine Liste der Modifikationen gibt's hier in der Anzeige