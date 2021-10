In dem besagten Video ist derzu sehen, vermutlich in Spanien. Einund ein orangesstehen nebeneinander aufgereiht. Links und rechts sind Schaulustige zu sehen, die sich das gefährliche Spektakel aus der Nähe anschauen. Der Start des Rennens steht kurz bevor, als zu erkennen ist, dass der Rückfahrscheinwerfer des Golf aufleuchtet – kein gutes Zeichen. Der Fahrer dreht den Zweiliter-Vierzylinder-Turbo hoch und dank Antilag schlagen sogar Flammen aus dem Auspuff . Einen Bruchteil einer Sekunde später gibt ein junger Mann das Startsignal und es kommt, wie es kommen musste: Während der BMW gut wegkommt, schießt der, der hinter dem Golf, vermutlich als Teilnehmer des nächsten Dragraces, wartet.

Ein peinlicher Moment, der Starter schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, ein Raunen geht durch die Menge und was macht der Golf-Fahrer? Statt zu seinem Fehler zu stehen, verschwindet er einfach aus dem Bild, während der Ibiza-Fahrer sichtlich geschockt aussteigt. Ob der Golf womöglich einfach nur einige Meter weiter angehalten hat, ist nicht zu erkennen. Feststeht, der– die gesamte Front ist eingedrückt und ganz offensichtlich hat auch der Kühler etwas abbekommen. Dass menschliches Versagen zu dem Unfall geführt hat, ist unbestritten – schließlich hat der Fahrer aus unerklärlichen Gründen Vorwärts- und Rückwärtsgang verwechselt. Interessant wäre zu wissen, ob es sich bei demhandelt. Sollte der Golf handgerissen sein, wäre die logischste Erklärung, dass der Fahrer in seiner Aufregung vor dem Start den Schaltknauf unbemerkt nach unten gedrückt und dann nach vorne links bewegt und dabei nicht den ersten, sondern den Rückwärtsgang eingelegt hat. Beim DSG-Getriebe versehentlich die Fahrstufen zu vertauschen, wäre noch schwerer nachzuvollziehen. So oder so: Dieser Unfall war einfach nur dämlich und ist dem Fahrer hoffentlich eine Lehre. Zum Glück wurde bei diesem Crash niemand verletzt und wie so oft gilt auch hier: Bitte nicht nachmachen!