er Golf 8 ist da, die ersten Autos der achten Golf-Generation sollen noch Ende 2019 ausgeliefert werden, bei Preisen ab unter 20.000 Euro. Wer sich einen modernen Golf zulegen, aber nicht die teuren Listenpreise zahlen will, sollte sich jetzt auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschauen. Denn der Vorgänger von der Golf 7 -Generation wird immer günstiger. So wird ein VW Golf 7 2.0 TDI in Uelzen zum Verkauf angeboten – aus erster Hand, scheckheftgepflegt und mit moderaten 84.198 Kilometern auf dem Tacho.