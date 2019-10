eute wird die neueste Golf-Generation präsentiert, hier geht's zur Golf-8-Vorstellung . Sein Vorgänger, der, legte die Messlatte in dersehr hoch. Er ist länger und breiter als derund basierte als erster VW auf dem modularender Wolfsburger. Auf Wunsch kam der Siebener vollgestopft mit Technik unddaher. 2013 bekam er vonund BILD am SONNTAG dasals bester Klein- und Kompaktwagen. Im Testbetrieb bei AUTO BILD zeigte ein Exemplar des Golf 7 aber unerwartete

Für Sportfahrer ist der Star jeder Golf-Generation der. Nummer sieben bot gleich fünf Autos mit dem magischen Kürzel im Namen. Zusätzlich zum normalenmitverkaufte VW denmit, denmitund denmit, alle serienmäßig mit Sechsgang-Schaltgetriebe. Im Januar 2019 ging derstarkean den Start. Allen gemein ist ihre hohe. Trotz straffer Abstimmung sind die Fahrwerke nicht übertrieben hart. Die Sitze mit dem klassischenüberzeugen mit gutem Seitenhalt und strapazieren gleichzeitig weder Rücken noch Nerven der Fahrer. Daslässt sich präzise durchschalten, diezeigt sich so gefühlvoll wie direkt. Diese Qualitäten machen den GTI Nummer sieben zu einem, das es auch nach einigen Jahren noch nicht im Sonderangebot gibt. Der aufwendig konstruierte Motor muss seinenoch beweisen, als Schwachstellen gelten dasund derfür die Öldämpfe.

Das Volkswagenwerk in Zwickau nahm im April 2013 die Produktion desauf. Derschlucktbis maximalund hat eine Zuladung von. Sogar als R-Version mitstarkem Vierzylinder bot VW den Golf 7 als Variant an. Der Variant passt für jedermann, ist gut verarbeitet und logisch aufgebaut. Für-Interessenten bedeutet das, dass sie sich auf hohe Preise einstellen müssen. Selbst frühe Diesel ohne Euro-6-Norm kosten noch mehrere Tausend Euro. Für einen gepflegtenmit rundwaren 2018 nach fünf Jahren noch 12.000 Euro fällig.

Kombi-Krimi in Amsterdam

Dieser VW Golf 7 bekleckerte sich im Dauertest bei AUTO BILD nicht nur mit Ruhm.

Erwähnenswert sind noch die Erfahrungen, diemachte: Im beinhartenüber mehrere Hunderttausend Kilometer zeigte einmit 122 PS neben vielen Qualitäten auch einige Schwächen. Wegen seiner Übersichtlichkeit und dem komfortablen DSG bei den Kollegen geschätzt, patzte dieser Golf bei rundzum ersten Mal. Dieverlor Kondenswasser, das in den Innenraum lief. BeiKilometern zickte dieund das DSG bekam neues Öl. Beibrauchte der Golf eine neue. Bei knappmusste das Doppelkupplungsgetriebe durch ein neues ersetzt werden. Beimachte sich ein beschädigteram Getriebe durch Öl am Unterboden bemerkbar. Abstieg der Ölverbrauch ins beinahe Unermessliche, 70 Liter Schmierstoff liefen in kurzer Zeit durch. Dann das Ende: Beiendete der Dauertest mitdurch ein gebrochenes Kolbenhemd. Einzelfall? Der Test scheint Schlüsse auf die Langzeitqualität mancher Komponenten deszuzulassen.