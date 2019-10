eute wird die neueste Golf-Generation präsentiert, hier geht's zur Golf-8-Vorstellung . Die sechste Generation des Dauerbrennerstrat 2008 seinen Dienst an, und auch die war ein Erfolg! Zwar warfen die Kritiker demvor, er wäre kaum mehr als eindes Golf 5 . Technisch gesehen ist da was dran: Er steht auf der gleichen Plattform, hat ähnliche Abmessungen. Doch der Sechserüberzeugte mit neuen Motoren und technischen Details, gut 2,85 Millionen Exemplare rollten bis 2012 vom Band.

Der Hochdach-Kompakte Golf Plus lief auch in der sechsten Generation vom Band.

Sämtliche Versionen desprofitierten von Detail-Optimierungen wie der verbesserten, was das Auto leiser machte. Das wurde durch eine Dämmungsfolie in der Frontscheibe und bessere Türdichtungen erreicht. Darüber hinaus änderte VW Front- und Heckpartie, das Dach und Details wie die Bedienelemente von Klimaanlage und Radio. Neben dem normalengab es den Golf in der neuen Generation weiter alsund als Hochdach-Van. Neu zur Golf-Familie stieß die vierte Generation des. Als der Golf mit der Stoffkapuze im Juni 2011 herauskam, waren seit dem letzten Cabrio zehn Jahre vergangen. Das auf der Basis desneu entwickelte Cabrio lief bei derin Osnabrück vom Band, so wurde der Ende 2009 von VW übernommene Teil vongenannt. Top-Version des Golf 6 war 2013 dasstarke. Erst als VW 2016 Produktionskapazitäten für denbrauchte, lief das Cabrio aus.