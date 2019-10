eute wird die neueste Golf-Generation präsentiert (hier geht es zur Golf-8-Vorstellung) . Schon 2003 rollte derlos und konnte vor allem besserfahren als sein Vorgänger. Wolfsburg hatte der fünften Generation Golf statt der bisher verbauteneinespendiert. Das verbesserte die Fahreigenschaften deutlich. 2003 bis 2008 hatte VW den Golf 5 im Angebot – mit weniger als 800.000 zugelassenen Autos (Stand Ende 2008) gilt er für Golf-Verhältnisse als nicht besonders erfolgreich. Doch in technischer Hinsicht setzte er neue Standards, die Karosserie etwa war schon lasergeschweißt.

Mit der neuen Golf-Generation wuchs dieweiter. Wer gerne hoch sitzt, konnte denmit mehr Raum und höherem Dach ordern, ein bei Senioren beliebtes Auto. Die SUV-Fans unter den Golf-Fahrern griffen zummit Plastikplanken und Dachreling, der auf dem Plus basierte. Eigentlich sollte der Golf Plus denersetzen. Doch 2007 stellte VW auf dem Genfer Salon den neuen Kombi vor. Der war bis zur A-Säule mit dembaugleich, der Kofferraum fasste bis zu. Der VW Golf 5erblickte ebenfalls 2007 das Licht der Welt. Der Spritspar-Golf war leicht tiefergelegt und hatte einen verkleideten Unterboden sowie Leichtlaufreifen und einen Bordcomputer mit Gangwahlempfehlung. Mithilfe dieser Modifikationen sollte seinstarker Turbo-auf einen Durchschnittverbrauch vonkommen. Weil die neu entwickelte Hinterachse mit mehr Gewicht klarkam als bisherige Konstruktionen, konnte VW auf der Plattform des Golf 5 denaufbauen.

Eigentlich sollte der Golf Plus den Variant ersetzen. 2007 kam doch ein weiterer Golf-Kombi. Er basierte auf dem Jetta.

Der Golf 5 war der letzte Golf mit Sechszylinder. Das hier ist ein getunter R36 von Rieger.



Selbstverständlich erzähltedie Geschichte der Golf-Sportler mit der fünften Generation weiter. Derstartete 2004 mit einem Plakettengrill mit rotem Rand, schwarzen Seitenschwellern,, karierten Sitzen und zahlreichen Alu-Einlagen. Seinleistete. Zum 30. Geburtstag des Golf GTI brachte Wolfsburg 2006 den GTI "" mit Details wie schwarzen Alu-Rädern und roten Ziernähten am Handbremshebel. Der Motor erstarkte auf. Auf dem "Edition 30" wiederum basiertenund. Einen Golf mit Sechszylinder gab es in den fünften Generation zum letzten Mal. Ab 2005 konnte dermitstarkem VR6-Motor und Allradantriebbestellt werden. Die Ausstattung des R32 war sehr umfangreich. Sie beinhaltete unter anderem Klimaautomatik, Bordcomputer, Xenonlicht und einen Bremsassistenten. Auch zwei krasse Studien baute VW vom Fünfer. Derfür die SEMA 2006 holteaus seinem Zweiliter-Vierzylinder. Fürs GTI-Treffen in Reifnitz 2007 entwickeltedenmit einem Sechsliter-Biturbo von Bentley.