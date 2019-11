N

och Ende 2019 werden die ersten Exemplare des VW Golf 8 ausgeliefert, die Preise beginnen unter 20.000 Euro. Wer sich einen zeitgemäßen Golf zulegen, aber nicht die hohen Listenpreise zahlen will, der könnte sich auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschauen: Dort werden viele Golf 7 jetzt zu Schnäppchenpreisen angeboten – gut erhaltene Fahrzeuge können bereits 50 Prozent unter dem damaligen Neuwagenpreis liegen. So wird im westfälischen Bad Honnef derzeit ein gebrauchter VW Golf 7 GTD angeboten – für 14.999 Euro. Der Ende 2015 erstmals zugelassene Dreitürer ist gerade mal 99.950 Kilometer gelaufen und laut Händler scheckheftgepflegt. Der GTD kostete neu schon in der Basisversion über 30.000 Euro – dieses Exemplar dürfte damals noch deutlich teurer gewesen sein.