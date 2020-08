Beim Top-Fahrwerk Variante 3 lassen sich die Dämpfer in Druck- und Zugstufe einstellen.

Der Tuner hat seine drei bekannten Gewindefahrwerks-Serien Variante 1, 2 und 3 an den Golf 8 angepasst. Alle drei ermöglichen es, den Kompakten umzu legen. Das 1129 Euro teurekommt ohne verstellbare Dämpfer, bei(1479 Euro) dagegen kann die Lowspeed-Zugstufe in 16 Schritten eingestellt werden. Wer sich für das 1899 Euro teureentscheidet, kann sogar die Druckstufe in ebenfalls 16 Stufen einstellen. Wie immer folgen die KW-Fahrwerke der Devise, den Golf so straff wie nötig und so komfortabel wie möglich zu machen.