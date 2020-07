D

erhatte keinen leichten Start: Softwareprobleme und das Coronavirus sorgten für Verzögerung bei den Auslieferungen. Inzwischen aber wurden zahlreiche Exemplare des neuen Golf 8 an die Kunden übergeben. Jetzt machen sich langsam die Tuner an den Klassenprimus ran.hat die erstenfür den Golf 8 am Start!