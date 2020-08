erkommt langsam auf der Straße an – und bei den Tunern.ist einer der ersten Tuner, die für den Kompakt-Klassiker einauf den Markt bringen.

Oettinger bringt als einer der ersten Tuner ein Aerodynamik-Kit auf den Markt.

Das Bodykit des Tuners aus dem hessischen Friedrichsdorf umfasst, einenund einen. Beim Heckdiffusor lässt sich der mittlere Teil entfernen. So kann die serienmäßige Anhängerkupplung problemlos weiterbenutzt werden. Präsentiert wird das Aerodynamik-Kit von Oettinger an einem, der laut Tuner dezent tiefergelegt wurde. Die gezeigten 18-Zoll-Räder sind dagegen Serie. Erhältlich sind die Teile in Kürze