Natürlich ist der VW Golf immer online. Er kommuniziert dabei auch mit anderen, technisch ähnlich ausgerüsteten Fahrzeugen in der Umgebung. So können beispielsweise rechtzeitig Warnungen vor lokalen Gefahren wie Unfallstellen übermittelt werden.

Wie sich das für den Maßstab in der Fahrzeugklasse gehört, bietet der VW Golf viele Sicherheitseinrichtungen serienmäßig. Dazu zählt ein zentraler Airbag vorne, der verhindern soll, dass sich Fahrer und Beifahrer bei einem Seitenaufprall gegenseitig verletzen.

Auch Fahrstabilitätsprogramm (ESP), Spurhalteassistent und Notbremsassistent, der sogar Fahrradfahrer und Fußgänger im Gefahrenbereich erkennt, erhöhen die Sicherheit. Die elektronische Differenzialsperre wirkt durchdrehenden Antriebsrädern entgegen. Ein netter Gag ist die beim Türöffnen aktivierte Umfeldbeleuchtung in Form eines VW-Logos.

Der VW Golf in der Langzeitmiete

Wer mit dem VW Golf liebäugelt, muss nicht gleich kaufen. Eine interessante Alternative ist das Auto-Abo von Sixt+, die moderne Art der Langzeitmiete. Beim Kooperationspartner von AUTO BILD ist der VW Golf aktuell in der fünftürigen Limousinenvariante mit Handschaltung, Klimaanlage und wintertauglicher Bereifung ab 699 Euro pro Monat zu haben. Das Auto-Abo ist monatlich kündbar, langfristige Vertragsbindung oder sonstige Verpflichtungen entfallen.

Als Standard erlaubt das Auto-Abo von Sixt+ eine Fahrleistung von 500 Freikilometern pro Monat, wobei ungenutzte Kilometer auf den nächsten Monat übertragen werden. Wer mehr fahren muss, kann die Laufleistung gegen zusätzliche Gebühren schrittweise auf bis zu 5000 Kilometer pro Monat erhöhen, sogar während des laufenden Abos. Auch die Urlaubsfahrt in viele europäische Länder kann bei Bedarf kurzfristig zugebucht werden (plus 9,98 Euro/Monat).

Das Abo von Sixt kann in vielen Bereichen auf die individuellen Bedürfnisse maßgeschneidert werden. Hinzubuchen lassen sich unter anderem ein zweiter Fahrer (plus 19,99 Euro/Monat) oder eine komfortablere Ausstattung (plus 29,99 Euro/Monat) beispielsweise mit Sitzheizung.