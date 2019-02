I

m Kreis Neu-Ulm (Bayern) lieferte sich ein Golf-Fahrer in der Nacht zum 25. Februar eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei . Es kam sogar ein Polizei-Hubschrauber zum Einsatz, der den VW-Raser schließlich stellen konnte. Dabei hatte alles ganz harmlos begonnen: In Altenstadt wollte eine Polizeistreife den schwarzen Volkswagen kontrollieren. Daraufhin gab der 20-jährige Fahrer plötzlich Vollgas, raste in Richtung Illertissen. Auf seiner Flucht überfuhr er drei rote Ampeln und erreichte Geschwindigkeiten von bis zu 180 km/h, teilweise war der Mann rund 130 km/h schneller als erlaubt. Aufgrund der Geschwindigkeit und der Fahrweise des Flüchtenden mussten die Beamten die Verfolgung zunächst abbrechen, es war zu gefährlich.