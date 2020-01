VW Golf: Pilotprojekt zum autonomen Fahren in Hamburg

chtung, Fußgänger ! Urplötzlich taucht der Mann auf, geht quer über die Straße. Mit einer schnellenzieht Kai Homeier denzur Seite, verhindert so Schlimmeres. Dabei soll der Ingenieur auf dem Fahrersitz eigentlich nur Aufpasser sein, Pedale und Lenkrad nur im Notfall berühren. Sein Auto, ein, ist ansonsten selbstständig auf derin Hamburgs Innenstadt unterwegs., sieben Radar- und elf Laserscanner sowieerkennen Ampeln, Fußgänger, Radfahrer, Autos, Lastwagen, sogar Polizeipferde. Der Wagen beschleunigt und bremst von allein. Einigefunken ihre Phase zum Auto, bei anderen lesen die Kameras am Auto die Farben.

Hamburg bietet laut Wirtschaftssenator Michael Westhagemann die "weltweit komplexeste autonome Teststrecke".

Auf den plötzlich auftauchenden Fußgänger aber hat dasan diesem Tag keine Antwort. Möglicherweise ein, mutmaßen die VW-Techniker vor Ort. Für Notbremsungen wegen sehr schnell auftretender Hindernisse ist bei VW in diesem frühennoch der Mann hinterm Lenkrad zuständig. Etwa wenn urplötzlich ein Kind auf die Straße rennt. Die Stadt Hamburg als Betreiber der "" (so Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann) und VW wollendurch vermeintliche Technikaussetzer wie in den USA unbedingt vermeiden. Autonom fahrende Uber-Autos waren dort zwischen September 2016 und März 2018 an 37 Unfällen beteiligt, eine Frau starb wegen eines Softwarefehlers.