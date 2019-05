(dpa/jr) Kurioser Unfall in Unterschleißheim (München): Eine 73-jährige Autofahrerin raste am 7. Mai gegen 12.15 Uhr mit ihrem Golf Plus in einen Lidl-Supermarkt, fuhr bis an die Kasse! Nach ersten Erkenntnissen hatte die Frau beim Rangieren auf dem Parkplatz Gas und Bremse verwechselt, war so ungebremst durch eine Glasscheibe in den Laden gefahren. Bei dem Crash wurden zwei Männer, die als Kunden an der Kasse standen sowie die Kassiererin leicht verletzt. Einer der beiden Männer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallfahrerin selbst blieb unverletzt.